«Кельн» намерен обжаловать результат матча с «Боруссией»

Руководство «Кельна» готово обжаловать результат матча четвертого тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», который завершился со счетом 0:5. Причиной тому послужила работа главного арбитра встречи Патрика Иттриха.

Напомним, что судья дал свисток о нарушении правил до того, как мяч пересек линию ворот, а затем после совещания с видеоассистентом засчитал взятие ворот Папастатопулосом Сократисом. По мнению представителей «Кельна», свисток был дан до взятия ворот, поэтому гол не должен был быть засчитан.