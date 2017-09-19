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    «Кельн» намерен обжаловать результат матча с «Боруссией»

    Руководство «Кельна» готово обжаловать результат матча четвертого тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», который завершился со счетом 0:5. Причиной тому послужила работа главного арбитра встречи Патрика Иттриха.

    Напомним, что судья дал свисток о нарушении правил до того, как мяч пересек линию ворот, а затем после совещания с видеоассистентом засчитал взятие ворот Папастатопулосом Сократисом. По мнению представителей «Кельна», свисток был дан до взятия ворот, поэтому гол не должен был быть засчитан.

    Источник: Kicker.de

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    19.09.2017 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 сентября 2017, 04:38

      У "Козлов" с низкого старта четыре баранки, а они судью "шпилят"?!!
      Ладно, пусть будет 4:0 !!!

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