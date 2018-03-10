Папастатопулос вошел в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Сократису Папастатопулосу.

Скауты «красных дьяволов» несколько раз просматривали 29-летнего игрока в течение последних недель.

Приоритетной целью манкунианцев является защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, однако в «МЮ» считают, что грека будет приобрести проще.

В нынешнем сезоне Папастатопулос провел 34 встречи, отметившись тремя голами. Его контракт со «шмелями» истекает в июне 2019 года.