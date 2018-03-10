Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Папастатопулос вошел в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Сократису Папастатопулосу.

    Скауты «красных дьяволов» несколько раз просматривали 29-летнего игрока в течение последних недель.

    Приоритетной целью манкунианцев является защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, однако в «МЮ» считают, что грека будет приобрести проще.

    В нынешнем сезоне Папастатопулос провел 34 встречи, отметившись тремя голами. Его контракт со «шмелями» истекает в июне 2019 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 16:00

      Ну если его проще приобрести,значит и стоимость его ниже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 10 марта 2018, 13:21

      Всякий шлак готовы брать...

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11