Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок Германии 2017 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Международный кубок чемпионов 2016 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Германии 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Германии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009