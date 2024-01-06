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Сократис Папастатопулос
Статистика
Сократис Папастатопулос - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1988 (38), Каламата
#19 | Защитник
185 см | 85 кг
Греция
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Бетис
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Вильяновенсе
1 : 2
06.12.2023
Бетис
1' - 90'
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