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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильяновенсе - Бетис
Вильяновенсе - Бетис: обзор матча 06 декабря 2023
Вильяновенсе
06.12.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Бетис
63'
I. Cano
89'
Э. Абде
90+3'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильяновенсе - Бетис
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Х. Миранда
89'
ГОЛ! 1:1!
Э. Абде
Пас отдал
М. Рока
Замена
G. Rodriguez Rojas
️️️️
M. González
85'
Замена
D. Agudo
️️️️
I. Cano
76'
70'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Э. Бельерин
70'
Замена
А. Диао
️️️️
Л. Энрике
70'
Замена
М. Рока
️️️️
С. Альтимира
64'
Замена
Х. Крус
️️️️
В. Жозе
ГОЛ! 1:0!
I. Cano
Пас отдал
А. Фуэнтес
63'
Замена
J. Bermúdez
️️️️
B. Rafael Núñez
61'
Замена
J. Sillero
️️️️
A. Pajuelo
61'
Желтая карточка
R.
43'
34'
Желтая карточка
Л. Энрике
Желтая карточка
M. González
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильяновенсе
17
Guille Campos
ЦЗ
3
Manolo Ortiz
ЦЗ
2
Samuel Hurtado
ЦЗ
10
Mario González
ЦП
8
Альберто Фуэнтес
ЦП
5
Relu
ЦП
20
Benjamín Rafael Núñez
ЦП
4
J. Sanchez
ЦФ
6
A. Pajuelo
(К)
ЦФ
13
Álex Lázaro
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильяновенсе
1
Javi Romero
ВР
25
Marco Pérez
ВР
40
Ángel Gómez
ЦЗ
18
Jose Bermúdez
ЦП
24
Jardón
ЦП
32
Факундо Альварес
ЦП
12
Lucky James
ЦП
14
German Rodriguez Rojas
ЦП
9
David Agudo
ЦФ
15
Julián Martínez
ЦФ
11
Jesus Sillero
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
30
Кике Фернандес
ОП
21
Марк Рока
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
3-4-3
17
3
2
10
5
20
8
Фуэнтес
13
6
4
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
4
Рияд
19
Папастатопулос
33
Миранда
18
Гуардадо
5
Альтимира
11
Энрике
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
20
18
18
20
10
14
14
10
9
9
6
11
11
6
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
12
Виллиан Жозе
19
Крус
19
Крус
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
11
Диао
11
Диао
11
Энрике
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
Остались в запасе
Вильяновенсе
Бетис
1
Javi Romero
ВР
25
Marco Pérez
ВР
40
Ángel Gómez
ЦЗ
24
Jardón
ЦП
32
Факундо Альварес
ЦП
12
Lucky James
ЦП
15
Julián Martínez
ЦФ
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Javi Romero
ВР
25
Marco Pérez
ВР
40
Ángel Gómez
ЦЗ
24
Jardón
ЦП
32
Факундо Альварес
ЦП
12
Lucky James
ЦП
15
Julián Martínez
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильяновенсе - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вильяновенсе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Вильяновенсе
1 : 2
06.12.2023
Бетис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Вильяновенсе
2 : 1
02.11.2023
Ибица
Испания. Кубок, 1/64 финала
Леонеса
1 : 0
17.12.2020
Вильяновенсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
1 : 0
05.12.2018
Вильяновенсе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Вильяновенсе
0 : 0
01.11.2018
Севилья
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
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2 : 1
31.10.2026
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