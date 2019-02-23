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    Сократис: «Когда что-то не так, все начинают критиковать Озила. Но нужно смотреть, что он сделал для клуба за последние годы»

    Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос поделился мнением об игре полузащитника Месута Озила.

    «Месут – фантастический игрок. Когда он в форме, он становится одним из самых важных игроков в команде.

    Конечно, когда что-то идет не так, все начинают критиковать его. Но также нужно смотреть на то, что сделал Месут за поселение годы для команды.

    Вся команда, все игроки с ним. Нам нужен Месут, чтобы двигаться дальше, потому что мы знаем, насколько он важен для нас», – сказал Сократис.

    • В текущем сезоне АПЛ Озил сыграл в 14 матчах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
    • Он выступает за «Арсенал» с 2013 года.

    Источник: Sky Sports

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    23.02.2019 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 18:02

      Одна беда -нет стабильности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 23 февраля 2019, 17:47

      Месут Озил мастер последнего паса. Этого не отнимешь у него. Другое дело, что игрок настроения.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +729

      deimos88 23 февраля 2019, 17:09

      5 лет уже в Арсенале,время летит

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