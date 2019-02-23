Сократис: «Когда что-то не так, все начинают критиковать Озила. Но нужно смотреть, что он сделал для клуба за последние годы»

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос поделился мнением об игре полузащитника Месута Озила.

«Месут – фантастический игрок. Когда он в форме, он становится одним из самых важных игроков в команде.

Конечно, когда что-то идет не так, все начинают критиковать его. Но также нужно смотреть на то, что сделал Месут за поселение годы для команды.

Вся команда, все игроки с ним. Нам нужен Месут, чтобы двигаться дальше, потому что мы знаем, насколько он важен для нас», – сказал Сократис.