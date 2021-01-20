«Спасибо, Папа». «Арсенал» расторг контракт с Сократисом по обоюдному согласию

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с центральным защитником Сократисом Папастатопулосом по обоюдному согласию сторон.

«Сегодня закончился один из самых интересных этапов в моей карьере. Для меня было честью носить футболку «Арсенала».

Хочу поблагодарить всех тренеров, партнеров, персонал и болельщиков за любовь и уважение, которое они мне подарили.

Я отдал все для «Арсенала», и «Арсенал» также дал мне многое. Желаю всем здоровья и успехов. Спасибо», – написал Скоратис в твиттере.

Сократис играл за «Арсенал» с 2018 года.

Защитник провел 69 матчей, забил 6 мячей.

Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.