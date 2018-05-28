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  • «Арсенал» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу Папастатопулоса

«Арсенал» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» по трансферу Папастатопулоса

28 мая 2018, 07:13

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос летом может сменить клубную прописку.

В услугах греческого футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». Англичане уже начали переговоры с немецким клубом о трансфере игрока.

«Канониры» готовы заплатить за защитника 15 миллионов евро. В «Боруссии» рассчитывают выручить за своего футболиста не менее 18 миллионов евро.

Действующий контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до середины 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забив в них два гола.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Трансферы Арсенал Боруссия Д Папастатопулос Сократис
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