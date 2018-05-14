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    Папастатопулос хочет уйти из «Боруссии». «Арсенал» – главный претендент на грека

    Защитник «Боруссии» Сократис Папастатопулос летом покинет команду, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, 29-летний грек не хочет продлевать контракт с нынешним клубом (истекает 30 июля 2019) и готов рассмотреть предложения других клубов уже сейчас.

    Главным претендентом на футболиста сборной Греции считается «Арсенал». В составе лондонского клуба Сократис может заменить Лорана Косиельни, который из-за травмы колена вернется в строй не раньше, чем через полгода. Также известно об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Папастатопулос принял участие в 43 играх всех соревнований, отметившись тремя мячами. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

    До перехода в дортмундский клуб футболист выступал за «Вердер», «Дженоа» и АЕК.

    Источник: Calciomercato

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    14.05.2018 18:25
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