«Олимпиакос» выиграл борьбу за Папастотопулоса у клубов Серии А и Примеры

Защитник Сократис Папастотопулос продолжит карьеру в «Олимпиакосе». О сделке вскоре объявят официально – после завершения медосмотра, который проходит в Афинах.

Будет подписан контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. На игрока также претендовали «Бетис», «Лацио», «Дженоа».