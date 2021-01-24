«Олимпиакос» выиграл борьбу за Папастотопулоса у клубов Серии А и Примеры

Защитник Сократис Папастотопулос продолжит карьеру в «Олимпиакосе». О сделке вскоре объявят официально – после завершения медосмотра, который проходит в Афинах.
Будет подписан контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. На игрока также претендовали «Бетис», «Лацио», «Дженоа».
- На этой неделе Папастотопулос расторг контракт с «Арсеналом».
- Он играл за «Арсенал» с 2018 года.
- Защитник провел 69 матчей, забил 6 мячей.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.