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    «Олимпиакос» выиграл борьбу за Папастотопулоса у клубов Серии А и Примеры

    Защитник Сократис Папастотопулос продолжит карьеру в «Олимпиакосе». О сделке вскоре объявят официально – после завершения медосмотра, который проходит в Афинах.

    Будет подписан контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. На игрока также претендовали «Бетис», «Лацио», «Дженоа».

    • На этой неделе Папастотопулос расторг контракт с «Арсеналом».
    • Он играл за «Арсенал» с 2018 года.
    • Защитник провел 69 матчей, забил 6 мячей.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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