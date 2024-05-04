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    Владимир Прозоров - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Владимир
    Отчество Владимирович
    Фамилия Прозоров
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 2002 (22 года)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2024 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 5:1 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.07.2024 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 1:1 Иркутск (Иркутск)
    25.06.2024 1' -90' Спартак-2 (Москва) 6:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    13.06.2024 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:4 Тверь (Тверь)
    07.06.2024 59' -90' Родина-М (Москва) 5:1 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.06.2024 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:2 Луки-Энергия (Великие Луки)
    10'
    26.05.2024 Был в запасе Балтика-БФУ (Калининград) 1:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    18.05.2024 1' -74' Звезда (Санкт-Петербург) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    12.05.2024 1' -90' Енисей-М (Красноярск) 2:1 Звезда (Санкт-Петербург)
    04.05.2024 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    27.04.2024 Был в запасе Динамо СПб (Санкт-Петербург) 2:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    20.04.2024 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 1:1 Чертаново (Москва)
    14.04.2024 1' -90' Динамо Вг (Вологда) 1:0 Звезда (Санкт-Петербург)
    06.04.2024 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 0:3 Динамо-2 (Москва)
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