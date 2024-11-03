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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Звезда
Динамо-2 - Звезда: обзор матча 03 ноября 2024
Динамо-2
03.11.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
4 : 1
Завершен
Звезда
7'
Д. Александров
60'
Д. Боков
68'
Р. Головачев
76'
Д. Симонов
29'
Р. Михайловский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Звезда
Желтая карточка
А. Змеев
90'
+2
89'
Желтая карточка
И. Смирнов
Желтая карточка
А. Хубулов
89'
83'
Замена
Д. Жиляев
️️️️
Р. Михайловский
83'
Замена
И. Смирнов
️️️️
А. Нышаналиев
Замена
С. Ласкин
️️️️
Д. Симонов
83'
77'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
Н. Константинов
77'
Замена
Д. Лебедев
️️️️
И. Воронцов
ГОЛ! 4:1!
Д. Симонов
Пас отдал
В. Окишор
76'
ГОЛ! 3:1!
Р. Головачев
Пас отдал
В. Окишор
68'
68'
Замена
М. Сергеев
️️️️
Р. Шабанов
ГОЛ! 2:1!
Д. Боков
Пас отдал
В. Окишор
60'
Замена
А. Змеев
️️️️
Е. Назаренко
58'
Замена
Р. Головачев
️️️️
С. Бессмертный
58'
Замена
В. Окишор
️️️️
Д. Александров
46'
Замена
Д. Боков
️️️️
В. Летечин
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Михайловский
Пас отдал
А. Зенюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Александров
Пас отдал
А. Хубулов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
6
Евгений Ибрагимов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
30
Денис Симонов
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
11
Илья Воронцов
АП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
20
Никита Константинов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
71
Артем Змеев
АП
88
Виктор Окишор
АП
96
Егор Акимов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
28
Данил Жиляев
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
4-2-3-1
51
Плотников
15
Балахонов
18
Лепский
56
Зайдензаль
80
Бессмертный
30
Александров
6
Ибрагимов
11
Назаренко
30
Симонов
37
Летечин
28
Хубулов
4-2-3-1
30
Пшеничников
98
Каптилов
4
Колобов
18
Прозоров
59
Зенюк
8
Нышаналиев
5
Шабанов
77
Андреев
17
Михайловский
11
Воронцов
20
Константинов
37
Летечин
11
Боков
11
Боков
37
Летечин
80
Бессмертный
86
Головачев
86
Головачев
80
Бессмертный
11
Назаренко
71
Змеев
71
Змеев
11
Назаренко
30
Александров
88
Окишор
88
Окишор
30
Александров
30
Симонов
98
Ласкин
98
Ласкин
30
Симонов
17
Михайловский
28
Жиляев
28
Жиляев
17
Михайловский
11
Воронцов
58
Лебедев
58
Лебедев
11
Воронцов
5
Шабанов
77
Сергеев
77
Сергеев
5
Шабанов
20
Константинов
19
Мединский
19
Мединский
20
Константинов
8
Нышаналиев
5
Смирнов
5
Смирнов
8
Нышаналиев
Остались в запасе
Динамо-2
Звезда
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
1
Андрей Зайцев
ВР
91
Эмир Кузгов
ЛФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
54
Данил Кузнецов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Глеб Мирошниченко
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
91
Эмир Кузгов
ЛФ
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Динамо-2 - Звезда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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