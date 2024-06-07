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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Звезда
Родина-М - Звезда: обзор матча 07 июня 2024
Родина-М
07.06.2024, пятница, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
5 : 1
Завершен
Звезда
32'
Д. Малыгин
42'
Р. Копылов
52'
Д. Гаджиев
56'
И. Антонов
73'
М. Киселев
88'
А. Филев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Звезда
88'
ГОЛ! 5:1!
А. Филев
ГОЛ! 5:0!
М. Киселев
Пас отдал
А. Бурков
73'
Замена
А. Гончаров
️️️️
Р. Копылов
72'
Замена
М. Харлан
️️️️
Д. Гаджиев
72'
Замена
В. Ролдугин
️️️️
К. Матвеев
68'
65'
Замена
А. Трофимов
️️️️
Е. Шевелев
65'
Замена
В. Каспарян
️️️️
Н. Хлусов
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
Р. Берзегов
61'
Замена
М. Киселев
️️️️
И. Антонов
61'
59'
Замена
К. Макаров
️️️️
А. Выскребенцев
59'
Замена
В. Прозоров
️️️️
Н. Ходорченко
ГОЛ! 4:0!
И. Антонов
Пас отдал
А. Бирюков
56'
ГОЛ! 3:0!
Д. Гаджиев
Пас отдал
Д. Малыгин
52'
46'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
М. Козин
ГОЛ! 2:0!
Р. Копылов
Пас отдал
Д. Гаджиев
42'
Желтая карточка
Т. Данилов
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Малыгин
Пас отдал
Р. Копылов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
35
Никита Павлов
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
99
Александр Бурков
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
25
Артем Бирюков
АП
57
Роман Копылов
АП
8
Илья Антонов
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
17
Егор Шевелев
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
3
Ефим Колобов
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
90
Никита Еременко
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
15
Матвей Елизаров
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
20
Владимир Каспарян
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
3-1-1-3-2
35
Павлов
27
Гаджиев
44
Баранов
52
Данилов
99
Бурков
62
Берзегов
57
Копылов
8
Антонов
32
Матвеев
25
Бирюков
27
Малыгин
4-1-1-2-2
34
Прохоров
24
Сечкин
23
Ходорченко
61
Рожков
72
Агапов
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
69
Козин
17
Шевелев
87
Филев
99
Хлусов
27
Гаджиев
7
Харлан
7
Харлан
27
Гаджиев
32
Матвеев
48
Ролдугин
48
Ролдугин
32
Матвеев
57
Копылов
92
Гончаров
92
Гончаров
57
Копылов
8
Антонов
89
Киселев
89
Киселев
8
Антонов
62
Берзегов
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
62
Берзегов
23
Ходорченко
18
Прозоров
18
Прозоров
23
Ходорченко
69
Козин
19
Комбаров
19
Комбаров
69
Козин
8
Выскребенцев
75
Макаров
75
Макаров
8
Выскребенцев
17
Шевелев
43
Трофимов
43
Трофимов
17
Шевелев
99
Хлусов
20
Каспарян
20
Каспарян
99
Хлусов
Остались в запасе
Родина-М
Звезда
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
15
Матвей Елизаров
АП
3
Ефим Колобов
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
18
Даниил Борисов
ПВ
90
Никита Еременко
ЛВ
Главный тренер
Филипп Соколинский
30
Данил Пшеничников
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
35
Роман Тарасов
ВР
15
Матвей Елизаров
АП
3
Ефим Колобов
ЦЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
18
Даниил Борисов
ПВ
90
Никита Еременко
ЛВ
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Родина-М - Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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