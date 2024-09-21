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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Родина-М
Звезда - Родина-М: обзор матча 21 сентября 2024
Звезда
21.09.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
1 : 3
Завершен
Родина-М
65'
Ю. Мединский
21'
Н. Постников
26'
Р. Берзегов
44'
М. Белковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Звезда - Родина-М
90'
+1
Желтая карточка
А. Кокарев
Замена
И. Смирнов
️️️️
А. Нышаналиев
85'
75'
Желтая карточка
Н. Постников
71'
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
71'
Замена
Е. Баранов
️️️️
Н. Трапицын
71'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Харлан
ГОЛ! 1:3!
Ю. Мединский
Пас отдал
Р. Огиенко
65'
63'
Желтая карточка
А. Бирюков
Желтая карточка
Э. Халыгов
61'
Замена
Р. Огиенко
️️️️
Р. Шабанов
61'
Замена
Ю. Мединский
️️️️
И. Воронцов
61'
56'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
Р. Кукушбаев
Замена
А. Нышаналиев
️️️️
М. Лукьянов
46'
Замена
А. Болдырев
️️️️
Н. Погребнев
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
М. Белковский
Пас отдал
Р. Кукушбаев
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Берзегов
Пас отдал
М. Белковский
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Постников
Пас отдал
М. Харлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
5
Рустам Шабанов
ЦП
11
Илья Воронцов
АП
17
Рони Михайловский
АП
77
Максим Андреев
АП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
80
Арсений Хорин
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
16
Даниил Фоломкин
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
77
Ростислав Огиенко
ПЗ
19
Юрий Мединский
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
72
Александр Болдырев
АП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
20
Никита Константинов
ЦФ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
95
Степан Правкин
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
66
Артем Кокарев
ЛВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
4-1-3-2
1
Зайцев
59
Зенюк
18
Прозоров
23
Лукьянов
98
Каптилов
5
Шабанов
10
Халыгов
77
Андреев
17
Михайловский
11
Погребнев
11
Воронцов
3-2-1-3-1
35
Тарасов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
71
Постников
80
Хорин
62
Берзегов
23
Трапицын
25
Бирюков
28
Кукушбаев
11
Белковский
Нышаналиев
5
Смирнов
5
Смирнов
Нышаналиев
11
Погребнев
72
Болдырев
72
Болдырев
11
Погребнев
11
Воронцов
19
Мединский
19
Мединский
11
Воронцов
5
Шабанов
77
Огиенко
77
Огиенко
5
Шабанов
23
Лукьянов
8
Нышаналиев
8
Нышаналиев
23
Лукьянов
23
Трапицын
71
Баранов
71
Баранов
23
Трапицын
28
Кукушбаев
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
28
Кукушбаев
7
Харлан
66
Кокарев
66
Кокарев
7
Харлан
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
Остались в запасе
Звезда
Родина-М
91
Эмир Кузгов
ЛФ
77
Максим Сергеев
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
20
Никита Константинов
ЦФ
4
Артем Колобов
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
16
Даниил Фоломкин
ВР
Главный тренер
Владислав Галкин
98
Никита Быков
ВР
95
Степан Правкин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
91
Эмир Кузгов
ЛФ
77
Максим Сергеев
ЦП
58
Денис Лебедев
ЦП
20
Никита Константинов
ЦФ
4
Артем Колобов
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
16
Даниил Фоломкин
ВР
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
95
Степан Правкин
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Звезда - Родина-М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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