Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Звезда
Спартак-2 - Звезда: обзор матча 25 июня 2024
Спартак-2
25.06.2024, вторник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
6 : 0
Завершен
Звезда
28'
А. Шоларь
31'
Н. Посмашный
52'
В. Дунай
68'
В. Дунай
74'
И. Старков
85'
И. Старков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Звезда
ГОЛ! 6:0!
И. Старков
Пас отдал
Н. Посмашный
85'
Желтая карточка
А. Пономарчук
84'
ГОЛ! 5:0!
И. Старков
Пас отдал
А. Шоларь
74'
ГОЛ! 4:0!
В. Дунай
Пас отдал
Н. Ищенко
68'
68'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
А. Трофимов
Замена
Д. Курошев
️️️️
Н. Бозов
64'
Желтая карточка
И. Старков
58'
Замена
Н. Ищенко
️️️️
М. Офицеров
58'
Замена
Ю. Петин
️️️️
Ю. Коледин
58'
ГОЛ! 3:0!
В. Дунай
Пас отдал
Ю. Коледин
52'
Замена
И. Старков
️️️️
Р. Войцеховский
46'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
И. Иванов
46'
39'
Желтая карточка
К. Сечкин
ГОЛ! 2:0!
Н. Посмашный
Пас отдал
Ю. Коледин
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Шоларь
Пас отдал
Н. Посмашный
28'
Желтая карточка
И. Иванов
22'
19'
Желтая карточка
В. Каспарян
9'
Замена
В. Каспарян
️️️️
А. Филев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
18
Иван Иванов
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
18
Артем Шоларь
АП
47
Никита Посмашный
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
17
Егор Шевелев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Спартак-2
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
36
Вадим Пастушков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
37
Иван Старков
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
20
Владимир Каспарян
АП
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
4-2-3-1
99
Мельник
5
Горяинов
51
Карпов
2
Бозов
3
Коледин
18
Иванов
43
Войцеховский
18
Шоларь
47
Посмашный
27
Офицеров
10
Дунай
4-1-2-2-1
30
Пшеничников
24
Сечкин
18
Прозоров
61
Рожков
72
Агапов
58
Хачатрян
75
Макаров
77
Сергеев
17
Шевелев
43
Трофимов
87
Филев
2
Бозов
41
Курошев
41
Курошев
2
Бозов
3
Коледин
66
Петин
66
Петин
3
Коледин
43
Войцеховский
37
Старков
37
Старков
43
Войцеховский
18
Иванов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
18
Иванов
27
Офицеров
83
Ищенко
83
Ищенко
27
Офицеров
43
Трофимов
19
Комбаров
19
Комбаров
43
Трофимов
87
Филев
20
Каспарян
20
Каспарян
87
Филев
Остались в запасе
Спартак-2
Звезда
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
30
Салим Дасаев-Морено
ВР
36
Вадим Пастушков
ЛВ
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
42
Данил Соболев
АП
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Спартак-2 - Звезда
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Новости команд
Все
Спартак-2
Звезда
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
24 ноября
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
В «Спартаке» объяснили перевод одного из игроков во вторую команду
24 ноября
9
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Звезда» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+