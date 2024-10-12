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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Спартак-2
Звезда - Спартак-2: обзор матча 12 октября 2024
Звезда
12.10.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 4
Завершен
Спартак-2
54'
Р. Михайловский
23'
А. Филев
43'
Н. Ищенко
83'
А. Быковский
90+4'
А. Быковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Спартак-2
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
А. Быковский
Пас отдал
А. Джебов
Замена
Д. Жиляев
️️️️
И. Воронцов
87'
Замена
Э. Кузгов
️️️️
Р. Шабанов
87'
85'
Желтая карточка
Е. Гузиев
83'
Желтая карточка
И. Иванов
83'
ГОЛ! 1:3!
А. Быковский
Пас отдал
А. Гурылев
Замена
Ю. Мединский
️️️️
А. Болдырев
82'
79'
Замена
И. Иванов
️️️️
Р. Войцеховский
79'
Замена
Д. Иванников
️️️️
И. Горяинов
Желтая карточка
А. Болдырев
75'
74'
Желтая карточка
А. Быковский
Желтая карточка
В. Каптилов
74'
66'
Замена
А. Быковский
️️️️
А. Филев
Замена
А. Нышаналиев
️️️️
Н. Погребнев
60'
58'
Замена
А. Гурылев
️️️️
Е. Гуляев
58'
Замена
Д. Столяров
️️️️
И. Старков
ГОЛ! 1:2!
Р. Михайловский
Пас отдал
А. Зенюк
54'
Замена
Р. Шабанов
️️️️
Д. Лебедев
46'
45'
Желтая карточка
Е. Гуляев
43'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ищенко
Пас отдал
А. Джебов
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Филев
Пас отдал
А. Джебов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
98
Валерий Каптилов
ЛЗ
4
Артем Колобов
ЦЗ
10
Эльнур Халыгов
ЛВ
58
Денис Лебедев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
17
Рони Михайловский
АП
11
Илья Воронцов
АП
72
Александр Болдырев
АП
11
Никита Погребнев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
37
Иван Старков
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Звезда
1
Андрей Зайцев
ВР
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
28
Данил Жиляев
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
5
Рустам Шабанов
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
91
Эмир Кузгов
ЛФ
20
Никита Константинов
ЦФ
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
91
Даниил Столяров
ОП
18
Иван Иванов
ОП
77
Даниил Плотников
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
3-1-3-3
30
Пшеничников
98
Каптилов
4
Колобов
59
Зенюк
58
Лебедев
10
Халыгов
72
Болдырев
11
Воронцов
11
Погребнев
17
Михайловский
77
Андреев
3-2-2-2-1
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
5
Горяинов
74
Гузиев
43
Войцеховский
37
Старков
7
Джебов
25
Гуляев
83
Ищенко
87
Филев
Шабанов
91
Кузгов
91
Кузгов
Шабанов
11
Воронцов
28
Жиляев
28
Жиляев
11
Воронцов
11
Погребнев
8
Нышаналиев
8
Нышаналиев
11
Погребнев
58
Лебедев
5
Шабанов
5
Шабанов
58
Лебедев
72
Болдырев
19
Мединский
19
Мединский
72
Болдырев
5
Горяинов
23
Иванников
23
Иванников
5
Горяинов
37
Старков
91
Столяров
91
Столяров
37
Старков
43
Войцеховский
18
Иванов
18
Иванов
43
Войцеховский
25
Гуляев
17
Гурылев
17
Гурылев
25
Гуляев
87
Филев
84
Быковский
84
Быковский
87
Филев
Остались в запасе
Звезда
Спартак-2
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
20
Никита Константинов
ЦФ
77
Максим Сергеев
ЦП
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
86
Илья Тихомиров
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
77
Даниил Плотников
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Остались в запасе
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
20
Никита Константинов
ЦФ
77
Максим Сергеев
ЦП
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
77
Даниил Плотников
ПВ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Статистика матча Звезда - Спартак-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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