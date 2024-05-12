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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Звезда
Енисей-М - Звезда: обзор матча 12 мая 2024
Енисей-М
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Звезда
58'
Д. Оганичев
90+6'
А. Чуканов
47'
Н. Хлусов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Звезда
ГОЛ! 2:1!
А. Чуканов
90'
+6
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Оганичев
76'
73'
Замена
В. Каспарян
️️️️
Е. Шевелев
Замена
В. Луташев
️️️️
М. Степин
63'
Замена
Д. Польшиков
️️️️
Д. Ташов
63'
59'
Замена
С. Евсютин
️️️️
Д. Соболев
ГОЛ! 1:1!
Д. Оганичев
Пас отдал
Д. Ташов
58'
Замена
М. Исаев
️️️️
А. Клименко
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хлусов
Желтая карточка
Д. Ташов
23'
20'
Желтая карточка
Е. Шевелев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
42
Даниил Ярусов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
14
Денис Федоренко
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
94
Артем Надольский
АП
32
Артем Клименко
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
72
Максим Агапов
ПЗ
58
Максим Хачатрян
ОП
8
Андрей Выскребенцев
ЦП
75
Кирилл Макаров
ЦП
42
Данил Соболев
АП
17
Егор Шевелев
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
58
Альберт Покровский
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
52
Максим Исаев
ЛВ
11
Данила Польшиков
ЛВ
92
Александр Губанов
ЛВ
95
Иван Обороча
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
49
Константин Симаков
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
21
Степан Евсютин
ЛВ
20
Владимир Каспарян
АП
43
Андрей Трофимов
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
4-1-2-1-2
42
Ярусов
85
Мальфанов
91
Акимов
55
Богатырев
59
Островский
14
Федоренко
97
Оганичев
78
Ташов
94
Надольский
61
Степин
32
Клименко
4-1-2-2-1
30
Пшеничников
72
Агапов
61
Рожков
18
Прозоров
59
Зенюк
58
Хачатрян
8
Выскребенцев
75
Макаров
17
Шевелев
42
Соболев
99
Хлусов
61
Степин
36
Луташев
36
Луташев
61
Степин
97
Оганичев
7
Чуканов
7
Чуканов
97
Оганичев
32
Клименко
52
Исаев
52
Исаев
32
Клименко
78
Ташов
11
Польшиков
11
Польшиков
78
Ташов
17
Шевелев
20
Каспарян
20
Каспарян
17
Шевелев
42
Соболев
21
Евсютин
21
Евсютин
42
Соболев
Остались в запасе
Енисей-М
Звезда
58
Альберт Покровский
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
95
Иван Обороча
ЦП
49
Константин Симаков
АП
60
Артем Медведков
ЦП
92
Александр Губанов
ЛВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
43
Андрей Трофимов
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
58
Альберт Покровский
ЦЗ
89
Андрей Широков
ВР
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
95
Иван Обороча
ЦП
49
Константин Симаков
АП
60
Артем Медведков
ЦП
92
Александр Губанов
ЛВ
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
62
Валерий Мурзаков
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
43
Андрей Трофимов
ПВ
69
Михаил Козин
ПВ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Енисей-М - Звезда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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