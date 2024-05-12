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    Даниил Стратан - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Даниил
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Стратан
    Команда Знамя Труда
    Состав Основной
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июля 2000 (24 года)
    Рост 197
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Знамя Труда 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.07.2024 1' -90' Динамо СПб (Санкт-Петербург) 0:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.07.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:2 Чертаново (Москва)
    25.06.2024 46' -90' Динамо Вг (Вологда) 5:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    19.06.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:2 Динамо-2 (Москва)
    14.06.2024 1' -90' Леон Сатурн (Раменское) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    07.06.2024 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Иркутск (Иркутск)
    01.06.2024 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    26.05.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:3 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    18.05.2024 Был в запасе Звезда (Санкт-Петербург) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    12.05.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 4:2 Родина-М (Москва)
    05.05.2024 Был в запасе Луки-Энергия (Великие Луки) 1:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    28.04.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 1:1 Балтика-БФУ (Калининград)
    21.04.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:1 Тверь (Тверь)
    13.04.2024 Был в запасе Енисей-М (Красноярск) 0:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    06.04.2024 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:5 Торпедо Вл (Владимир)
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