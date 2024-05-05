Артём Егоров - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Артём
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Великие Луки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Артём
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Егоров
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Великие Луки
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|14
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -61'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|60'
|25.06.2024
|1' -62'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|1' -72'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|13.06.2024
|1' -62'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -59'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -74'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|5'
|26.05.2024
|1' -68'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|23'
|20.05.2024
|77' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|90'
|12.05.2024
|14' -79'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|05.05.2024
|75' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|89' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|20.04.2024
|75' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|13.04.2024
|71' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|06.04.2024
|1' -58'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)