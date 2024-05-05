Ренат Багдашкин - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Рушанович
|Фамилия
|Багдашкин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Рушанович
|Фамилия
|Багдашкин
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|1' -90'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|46' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|13.06.2024
|73' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|26.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|20.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|12.05.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|30'
|05.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|13.04.2024
|1' -46'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|32'
|06.04.2024
|1' -87'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)