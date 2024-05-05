Игорь Иванов - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|14
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -81'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Динамо-2 (Москва)
|25.06.2024
|1' -85'
|Леон Сатурн (Раменское)
|2:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|19.06.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Иркутск (Иркутск)
|13.06.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|21'
|26.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|60'
|20.05.2024
|1' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:1
|Тверь (Тверь)
|12.05.2024
|1' -60'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|37'
|05.05.2024
|1' -75'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28.04.2024
|1' -79'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|20.04.2024
|65' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|13.04.2024
|67' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|06.04.2024
|87' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)