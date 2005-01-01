Введите ваш ник на сайте
€ 150 тыс

Николай Ищенко - новости

Чайка
21 мая 2005 (20), Донецк
#83 | Нападающий
178 см
Россия | Украина
Статистика Новости
8 игроков «Спартака» перешли в «Сатурн»
1 апреля
10
«Спартак» привлечет на зимние сборы восемь игроков из дубля
2 января
5
Главные новости
Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма
10:02
6
ФотоОпределен лидер последних 10 сезонов РПЛ по заработанным пенальти
09:18
9
Новая форма «Спартака», конец карьеры Бускетса, Аршавин хочет уменьшить алименты и другие новости
01:01
1
Победитель ЛЧ восхитился популярным российским блюдом
00:25
4
Итоги голосования на «Золотой мяч»
00:10
Ловчев заявил, что ему стыдно за «Спартак»
Вчера, 23:32
25
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
Вчера, 23:09
11
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
Вчера, 22:57
1
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
Вчера, 22:31
8
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
Вчера, 22:06
8
Все новости
