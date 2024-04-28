Николай Ищенко - статистика
#83 | Нападающий
|Имя
|Николай
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Ищенко
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Николай
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Ищенко
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Донецк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|12
|2
|5
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -69'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|25.06.2024
|58' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|6:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|68'
|13.06.2024
|1' -64'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|07.06.2024
|1' -89'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|75'
|01.06.2024
|1' -71'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|70'
|26.05.2024
|46' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|86'
|19.05.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|37'
|11.05.2024
|1' -81'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|25'
|05.05.2024
|1' -73'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|21.04.2024
|1' -74'
|Спартак-2 (Москва)
|2:2
|Динамо-2 (Москва)
|62'
|07.04.2024
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Иркутск (Иркутск)