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Манчестер Сити - ЦСКА
Манчестер Сити - ЦСКА: обзор матча 05 ноября 2014
Манчестер Сити
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
8'
Я. Туре
2'
С. Думбия
34'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - ЦСКА
Желтая карточка
С. Агуэро
89'
86'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Дзагоев
Красная карточка
Я. Туре
82'
79'
Желтая карточка
Р. Еременко
77'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Вторая желтая
Фернандиньо
70'
67'
Замена
Г. Миланов
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
Я. Туре
66'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Фернандо
65'
Желтая карточка
Фернандиньо
62'
Замена
С. Насри
️️️️
Х. Навас
46'
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Йоветич
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Натхо
27'
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-3-2-2
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандо
5
Сабалета
20
Милнер
42
Туре
9
Йоветич
10
Агуэро
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Натхо
19
Вернблум
26
Еременко
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
16
Навас
14
Насри
14
Насри
16
Навас
9
Йоветич
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
9
Йоветич
5
Фернандо
10
Джеко
10
Джеко
5
Фернандо
66
Дзагоев
22
Ефремов
22
Ефремов
66
Дзагоев
22
Думбия
17
Миланов
17
Миланов
22
Думбия
Остались в запасе
Манчестер Сити
ЦСКА
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Манчестер Сити - ЦСКА
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 22:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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