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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Зенит
Cибирь - Зенит: обзор матча 07 ноября 2010
Cибирь
07.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 5
Завершен
Зенит
3'
И. Нагибин
6'
Б. Гржелак
13'
В. Быстров
15'
Стив (АГ)
61'
Данни
63'
С. Семак
67'
А. Анюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Зенит
Замена
А. Ионов
️️️️
И. Денисов
Замена
И. Крижанац
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Антипенко
️️️️
М. Астафьев
ГОЛ! 2:5!
А. Анюков
Пас отдал
Д. Лазович
ГОЛ! 2:4!
С. Семак
Пас отдал
Д. Лазович
ГОЛ! 2:3!
Данни
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
Т. Чижек
️️️️
А. Дегтярев
Желтая карточка
В. Шумуликоски
19'
15'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Стив
13'
ГОЛ! 2:1!
В. Быстров
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ! 2:0!
Б. Гржелак
ГОЛ! 1:0!
И. Нагибин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
11
Александр Дегтярев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
2
Алексей Аравин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-5-1
30
Ковалевски
3
Молош
4
Выходил
83
Стив
11
Дегтярев
21
Галиулин
9
Нагибин
2
Аравин
5
Шумуликоски
4
Астафьев
9
Гржелак
4-1-3-1-1
30
Жевнов
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
3
Лукович
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
27
Лазович
10
Данни
11
Кержаков
11
Дегтярев
22
Чижек
22
Чижек
11
Дегтярев
21
Галиулин
7
Беляев
7
Беляев
21
Галиулин
4
Астафьев
19
Антипенко
19
Антипенко
4
Астафьев
27
Лазович
4
Крижанац
4
Крижанац
27
Лазович
34
Быстров
37
Семак
37
Семак
34
Быстров
27
Денисов
11
Ионов
11
Ионов
27
Денисов
Остались в запасе
Cибирь
Зенит
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
23
Леонид Зуев
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Cибирь - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
И.Барышников
Н.Еремин (оба - Москва)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая); "Россия 2" 13:55 (прямая)
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