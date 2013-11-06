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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Порту
Зенит - Порту: обзор матча 06 ноября 2013
Зенит
06.11.2013, среда, 21:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Порту
29'
Халк
24'
Л. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Порту
Желтая карточка
К. Зырянов
89'
87'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
О. Шатов
86'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Витсель
81'
Травма
А. Витсель
79'
75'
Замена
Лика
️️️️
Жозуэ
Замена
А. Аршавин
️️️️
Р. Широков
67'
62'
Желтая карточка
А. Сандро
57'
Желтая карточка
Фернандо
Пенальти не реализован!
Халк
52'
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
А. Витсель
29'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
28'
Травма
Данни
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
15
Роман Широков
АП
27
Олег Шатов
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
5
Фернандо
ОП
16
Стивен Дефур
ОП
27
Лучо Гонсалес
(К)
ЦП
10
Жозуэ
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Порту
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
7
Лика
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
14
Ансальди
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
15
Широков
27
Шатов
7
Халк
4-2-1-2-1
1
Элтон
13
Данило
30
Отаменди
5
Мангала
26
Сандро
5
Фернандо
16
Дефур
27
Гонсалес
10
Жозуэ
18
Варела
9
Мартинес
28
Витсель
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
28
Аршавин
28
Аршавин
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
10
Жозуэ
7
Лика
7
Лика
10
Жозуэ
27
Гонсалес
9
Гилас
9
Гилас
27
Гонсалес
Остались в запасе
Зенит
Порту
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Майкон
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Микел
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Зенит - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
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