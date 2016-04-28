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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 апреля 2016
Зенит
28.04.2016, четверг, 19:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
21'
О. Шатов
39'
А. Дзюба
64'
Халк
71'
О. Шатов
23'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Замена
Д. Богаев
️️️️
И. Смольников
82'
78'
Замена
И. Жураховский
️️️️
М. Майрович
76'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Маурисио
️️️️
А. Витсель
74'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Дзюба
73'
ГОЛ! 4:1!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
71'
66'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Г. Букур
ГОЛ! 3:1!
Халк
Пас отдал
О. Шатов
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзюба
Пас отдал
И. Смольников
39'
37'
Желтая карточка
А. Хубулов
Желтая карточка
Х. Гарсия
27'
23'
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
М. Майрович
ГОЛ! 1:0!
О. Шатов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
28
Фелипе Сантана
ОП
11
Георге Букур
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
12
Владислав Шевченко
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-5-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
27
Шатов
27
Витсель
4
Юсупов
6
Хави Гарсия
7
Халк
22
Дзюба
4-2-1-1-2
1
Стажила
31
Зотов
2
Шандао
5
Армаш
22
Аподи
8
Якуба
28
Сантана
88
Хубулов
11
Букур
10
Майрович
11
Селезнев
27
Витсель
8
Маурисио
8
Маурисио
27
Витсель
8
Смольников
88
Богаев
88
Богаев
8
Смольников
22
Дзюба
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Дзюба
10
Майрович
21
Жураховский
21
Жураховский
10
Майрович
11
Букур
52
Лобкарев
52
Лобкарев
11
Букур
11
Селезнев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
11
Селезнев
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
90
Ильмир Нурисов
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
12
Владислав Шевченко
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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