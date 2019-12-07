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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Оренбург
Тамбов - Оренбург: обзор матча 07 декабря 2019
Тамбов
07.12.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Оренбург
47'
У. Радакович (АГ)
65'
В. Обухов
82'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Оренбург
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
88'
Замена
С. Таказов
️️️️
А. Ойеволе
87'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Г. Тетрашвили
86'
84'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Кулишев
Замена
О. Чернышов
️️️️
М. Костюков
83'
ГОЛ! 3:0!
А. Килин
Пас отдал
Г. Мелкадзе
82'
70'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Р. Алвеш
67'
Желтая карточка
Д. Мишкич
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
Пас отдал
Г. Мелкадзе
65'
52'
Желтая карточка
М. Сиваков
52'
Вторая желтая
Г. Зотов
47'
Желтая карточка
Ф. Рогич
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Радакович
47'
46'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Ж. Скофлек
44'
Желтая карточка
Ж. Скофлек
37'
Желтая карточка
Г. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
6
Филип Рогич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
55
Осипенко
58
Ойеволе
27
Грицаенко
22
Рыбин
18
Карасев
3
Тетрашвили
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
77
Мелкадзе
4-1-2-3
1
Климович
12
Малых
31
Зотов
26
Радакович
32
Терехов
8
Афонин
33
Мишкич
6
Рогич
32
Кулишев
16
Алвеш
27
Скофлек
58
Ойеволе
30
Таказов
30
Таказов
58
Ойеволе
3
Тетрашвили
92
Чуперка
92
Чуперка
3
Тетрашвили
77
Костюков
7
Чернышов
7
Чернышов
77
Костюков
32
Кулишев
7
Чуканов
7
Чуканов
32
Кулишев
16
Алвеш
11
Черных
11
Черных
16
Алвеш
27
Скофлек
7
Фамейе
7
Фамейе
27
Скофлек
Остались в запасе
Тамбов
Оренбург
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Артем Галаджан
ЦФ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Тамбов - Оренбург
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
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