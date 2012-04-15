Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Волга
Спартак-Нальчик - Волга: обзор матча 15 апреля 2012
Спартак-Нальчик
15.04.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 39 тур
3 : 0
Завершен
Волга
37'
Р. Концедалов (П)
54'
М. Митришев
76'
Д. Буйтраго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Волга
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
Замена
Д. Карасев
️️️️
Ш. Бибилов
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Г. Рухаиа
ГОЛ! 3:0!
Д. Буйтраго
Замена
Д. Буйтраго
️️️️
М. Митришев
Замена
А. Харитонов
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 2:0!
М. Митришев
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Замена
Н. Маляров
️️️️
М. Плешан
+1
Желтая карточка
С. Бендзь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Концедалов
Желтая карточка
Р. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
4
Гуджа Рухаиа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Волга
31
Илья Абаев
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛВ
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
5
Андрей Каряка
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
23
Алексей Сквернюк
ЦП
25
Рустам Балов
ЦП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
4-3-2-1
98
Будаков
2
Аравин
20
Джудович
4
Овсиенко
14
Хагуш
4
Рухаиа
4
Фомин
11
Концедалов
13
Щаницин
95
Митришев
19
Гошоков
4-1-2-2-1
31
Абаев
4
Чичерин
63
Белозеров
26
Бендзь
88
Григалава
23
Плешан
78
Максимов
20
Аджинджал
5
Каряка
3
Гетигежев
21
Бибилов
4
Рухаиа
23
Сквернюк
23
Сквернюк
4
Рухаиа
95
Митришев
10
Буйтраго
10
Буйтраго
95
Митришев
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
21
Бибилов
29
Карасев
29
Карасев
21
Бибилов
78
Максимов
83
Харитонов
83
Харитонов
78
Максимов
23
Плешан
7
Маляров
7
Маляров
23
Плешан
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Волга
1
Антон Антипов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
41
Михаил Кержаков
ВР
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
1
Антон Антипов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
20
Алексей Померко
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Волга
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Наш Футбол 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Волга
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+