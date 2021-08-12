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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рубин - Ракув
Рубин - Ракув: обзор матча 12 августа 2021
Рубин
12.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ракув
111'
В. Гутковскис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Ракув
Замена
Н. Медведев
️️️️
Ю. Дюпин
120'
+1
120'
Желтая карточка
Д. Видра
Пенальти не реализован!
С. Хакшабанович
120'
117'
Замена
М. Рундич
️️️️
П. Кун
111'
ГОЛ! 0:1!
В. Гутковскис
Пас отдал
Я. Папаниколау
Желтая карточка
М. Сайто
109'
Замена
М. Сайто
️️️️
Х. Ин Бом
108'
Вторая желтая
И. Самошников
106'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
106'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Костюков
106'
Желтая карточка
И. Самошников
105'
+1
97'
Замена
Д. Видра
️️️️
М. Полетанович
97'
Замена
Д. Шелонговски
️️️️
М. Кебула
Замена
Г. Зотов
️️️️
В. Игнатьев
94'
86'
Желтая карточка
А. Невулис
84'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Муселик
75'
Замена
В. Длугош
️️️️
М. Вдовяк
Желтая карточка
Л. Мусаев
63'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Йевтич
56'
39'
Желтая карточка
М. Вдовяк
Желтая карточка
М. Костюков
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
20
Владислав Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
6
Анджей Невулис
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
18
Иван Игнатьев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
32
Мицуки Сайто
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
14
Даниэль Шелонговски
ЛВ
5
Доминик Видра
ЦП
57
Иво Качмарски
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
22
Уремович
28
Абильдгор
7
Йевтич
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
77
Костюков
20
Игнатьев
2-5-2-1
1
Ковачевич
6
Невулис
24
Арсенич
7
Тудор
5
Папаниколау
4
Полетанович
77
Кебула
23
Кун
11
Иви
7
Вдовяк
70
Муселик
99
Дюпин
30
Медведев
30
Медведев
99
Дюпин
20
Игнатьев
31
Зотов
31
Зотов
20
Игнатьев
77
Костюков
18
Игнатьев
18
Игнатьев
77
Костюков
16
Ин Бом
32
Сайто
32
Сайто
16
Ин Бом
7
Йевтич
38
Мусаев
38
Мусаев
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
23
Кун
3
Рундич
3
Рундич
23
Кун
4
Полетанович
5
Видра
5
Видра
4
Полетанович
77
Кебула
14
Шелонговски
14
Шелонговски
77
Кебула
7
Вдовяк
71
Длугош
71
Длугош
7
Вдовяк
70
Муселик
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Муселик
Остались в запасе
Рубин
Ракув
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Каспер Треловски
ВР
57
Иво Качмарски
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
57
Иво Качмарски
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Рубин - Ракув
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
0 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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