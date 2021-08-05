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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Рубин
Ракув - Рубин: обзор матча 05 августа 2021
Ракув
05.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ракув - Рубин
90'
+2
Желтая карточка
М. Костюков
84'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
84'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
Д. Йевтич
Желтая карточка
П. Кун
83'
Замена
С. Муселик
️️️️
М. Кебула
82'
Желтая карточка
З. Арсенич
79'
Замена
Д. Шелонговски
️️️️
Я. Папаниколау
77'
Замена
А. Гедеш
️️️️
В. Гутковскис
67'
Замена
В. Длугош
️️️️
М. Вдовяк
67'
Желтая карточка
Я. Папаниколау
59'
Желтая карточка
М. Полетанович
43'
29'
Замена
М. Костюков
️️️️
О. Шатов
18'
Замена
️️️️
А. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
6
Анджей Невулис
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
77
Марцин Кебула
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
14
Даниэль Шелонговски
ЛВ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
57
Иво Качмарски
ЦП
5
Доминик Видра
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
2-5-2-1
1
Ковачевич
24
Арсенич
6
Невулис
23
Кун
77
Кебула
5
Папаниколау
4
Полетанович
7
Тудор
7
Вдовяк
11
Иви
19
Гутковскис
3-1-2-3-1
99
Дюпин
31
Зотов
22
Уремович
2
Бегич
28
Абильдгор
7
Йевтич
27
Шатов
17
Зуев
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
21
Деспотович
5
Папаниколау
14
Шелонговски
14
Шелонговски
5
Папаниколау
7
Вдовяк
71
Длугош
71
Длугош
7
Вдовяк
77
Кебула
70
Муселик
70
Муселик
77
Кебула
19
Гутковскис
15
Гедеш
15
Гедеш
19
Гутковскис
27
Шатов
77
Костюков
77
Костюков
27
Шатов
7
Йевтич
38
Мусаев
38
Мусаев
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Ракув
Рубин
1
Каспер Треловски
ВР
57
Иво Качмарски
ЦП
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
18
Якуб Арак
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
57
Иво Качмарски
ЦП
5
Доминик Видра
ЦП
33
Жарко Удовичич
ЛВ
18
Якуб Арак
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ракув - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
0 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Педру Пиньейру
Стадион:
ГКС
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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