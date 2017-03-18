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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Амкар-Пермь
Томь - Амкар-Пермь: обзор матча 18 марта 2017
Томь
18.03.2017, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
24'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Амкар-Пермь
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бодул
84'
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
Д. Большунов
️️️️
С. Кузнецов
84'
78'
Желтая карточка
Н. Зайцев
75'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
А. Макурин
️️️️
А. Соболев
75'
61'
Желтая карточка
С. Конде
61'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Гасилин
57'
Замена
Н. Зайцев
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
А. Попов
49'
46'
Желтая карточка
Я. Гол
Желтая карточка
А. Пугин
37'
Желтая карточка
Д. Осипов
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Кузнецов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
8
Фегор Огуде
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Амкар-Пермь
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
2-4-2-2
1
Солосин
84
Митерев
32
Осипов
17
Пугин
92
Чуперка
10
Кузнецов
32
Баляйкин
77
Сасин
18
Попов
72
Голышев
7
Соболев
3-1-3-1-2
1
Хомич
11
Занев
6
Конде
30
Идову
5
Гол
20
Комолов
8
Огуде
13
Гиголаев
77
Костюков
10
Бодул
19
Гасилин
7
Соболев
21
Макурин
21
Макурин
7
Соболев
10
Кузнецов
97
Большунов
97
Большунов
10
Кузнецов
77
Костюков
3
Зайцев
3
Зайцев
77
Костюков
13
Гиголаев
32
Йовичич
32
Йовичич
13
Гиголаев
19
Гасилин
77
Салугин
77
Салугин
19
Гасилин
Остались в запасе
Томь
Амкар-Пермь
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Александр Будаков
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Томь - Амкар-Пермь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
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10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян (Москва)
Илья Елеференко (Москва)
Резервный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Инспектор:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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