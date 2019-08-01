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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эсбьерг - Шахтер
Эсбьерг - Шахтер: обзор матча 01 августа 2019
Эсбьерг
01.08.2019, четверг, 20:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эсбьерг - Шахтер
Желтая карточка
П. Сойри
56'
43'
Желтая карточка
С. Баланович
Желтая карточка
Й. Кауко
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эсбьерг
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
8
Родольф Остин
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
Шахтер
1
Андрей Климович
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Игорь Горелов
Эсбьерг
4
Маркус Халсти
ЦП
Шахтер
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
1-4
17
Лауридсен
8
Остин
8
Кауко
23
Сойри
13
Парунашвили
4-1
1
Климович
5
Бурко
3
Матвейчик
20
Сачивко
23
Баланович
17
Ковалев
Остались в запасе
Эсбьерг
Шахтер
4
Маркус Халсти
ЦП
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Остались в запасе
4
Маркус Халсти
ЦП
Остались в запасе
11
Никита Татарков
ЛВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Статистика матча Эсбьерг - Шахтер
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Блю Вотер Арена
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