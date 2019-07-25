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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Эсбьерг
Шахтер - Эсбьерг: обзор матча 25 июля 2019
Шахтер
25.07.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Эсбьерг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Эсбьерг
Желтая карточка
Н. Татарков
29'
Желтая карточка
С. Матвейчик
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Андрей Климович
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Игорь Горелов
Эсбьерг
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
13
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Йони Кауко
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
Эсбьерг
8
Родольф Остин
ЦП
2-1-1
1
Климович
3
Матвейчик
20
Сачивко
17
Ковалев
11
Татарков
1-4
17
Лауридсен
13
Парунашвили
8
Кауко
23
Сойри
4
Халсти
Остались в запасе
Шахтер
Эсбьерг
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Горелов
8
Родольф Остин
ЦП
Остались в запасе
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
Остались в запасе
8
Родольф Остин
ЦП
Главный тренер
Игорь Горелов
Статистика матча Шахтер - Эсбьерг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Информация о матче
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