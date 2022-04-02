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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ахмат
Арсенал - Ахмат: обзор матча 02 апреля 2022
Арсенал
02.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ахмат
Замена
М. Кайнов
️️️️
К. Кангва
90'
+3
88'
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Трошечкин
77'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Б. Бериша
77'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
77'
Замена
И. Коновалов
️️️️
Д. Уткин
Замена
А. Хабибов
️️️️
С. Ткачев
74'
Желтая карточка
К. Панченко
64'
46'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Тимофеев
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Луценко
46'
Красная карточка
Г. Чаушич
45'
+7
Замена
М. Левашов
️️️️
А. Коченков
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Илья Кулешин
ЛЗ
13
Максим Кайнов
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-5-2
1
Коченков
5
Степанов
88
Сокол
26
Радакович
70
Костадинов
99
Гулиев
42
Кангва
11
Ткачев
23
Чаушич
20
Марков
48
Луценко
4-2-2-2
88
Шелия
55
Тодорович
4
Быстров
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
47
Уткин
59
Харин
7
Бериша
42
Кангва
13
Кайнов
13
Кайнов
42
Кангва
1
Коченков
36
Левашов
36
Левашов
1
Коченков
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
48
Луценко
8
Панченко
8
Панченко
48
Луценко
47
Уткин
17
Коновалов
17
Коновалов
47
Уткин
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
94
Тимофеев
13
Конате
13
Конате
94
Тимофеев
5
Трошечкин
10
Умаев
10
Умаев
5
Трошечкин
Остались в запасе
Арсенал
Ахмат
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Егор Шамов
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Арсенал - Ахмат
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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