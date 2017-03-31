Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Урал
Анжи - Урал: обзор матча 31 марта 2017
Анжи
31.03.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Урал
49'
А. Прудников
53'
А. Хубулов
22'
В. Ильин
57'
Ш. Гасанов (АГ)
88'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Урал
88'
ГОЛ! 2:3!
Э. Манучарян
Пас отдал
Э. Бикфалви
84'
Пенальти не реализован!
Э. Манучарян
Желтая карточка
Т. Фибел
83'
77'
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Данцев
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Кацаев
75'
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Хубулов
63'
62'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ш. Гасанов
54'
Желтая карточка
Э. Манучарян
ГОЛ! 2:1!
А. Хубулов
Пас отдал
А. Прудников
53'
50'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ч. Лунгу
ГОЛ! 1:1!
А. Прудников
Пас отдал
Т. Фибел
49'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
С. Брызгалов
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Данцев
34'
Желтая карточка
Р. Емельянов
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Ильин
Пас отдал
Ч. Лунгу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
3-2-3-2
1
Юрченко
97
Фибел
2
Жиров
92
Брызгалов
5
Мусалов
18
Паршивлюк
88
Хубулов
99
Гулиев
10
Кацаев
89
Прудников
28
Будковский
4-2-2-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Балажиц
15
Новиков
7
Данцев
10
Фидлер
92
Емельянов
17
Димитров
10
Лунгу
10
Бикфалви
98
Ильин
92
Брызгалов
3
Гасанов
3
Гасанов
92
Брызгалов
88
Хубулов
8
Дудиев
8
Дудиев
88
Хубулов
10
Кацаев
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Кацаев
7
Данцев
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Данцев
10
Лунгу
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Лунгу
Остались в запасе
Анжи
Урал
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
1
Александр Фильцов
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Анжи - Урал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Анжи
Урал
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+