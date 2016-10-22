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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Анжи
Томь - Анжи: обзор матча 22 октября 2016
Томь
22.10.2016, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
66'
И. Иличевич
77'
И. Иличевич
82'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Анжи
89'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Г. Тигиев
82'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
И. Иличевич
82'
ГОЛ! 0:3!
Б. Бериша
Пас отдал
И. Маевский
79'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Я. Боли
77'
ГОЛ! 0:2!
И. Иличевич
Замена
С. Самодин
️️️️
М. Тишкин
73'
Замена
П. Тен
️️️️
К. Комбаров
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Иличевич
Желтая карточка
Л. Дроппа
60'
49'
Желтая карточка
И. Иличевич
45'
Желтая карточка
И. Маевский
Желтая карточка
О. Враньеш
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Антон Коченков
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
16
Иво Иличевич
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Коченков
22
Враньеш
2
Жиров
0
Дьяков
44
Тишкин
9
Комбаров
32
Баляйкин
6
Дроппа
8
Ковальчук
10
Бикфалви
19
Касьян
3-2-2-1-1
31
Беленов
3
Гасанов
4
Лазич
4
Ямбере
18
Паршивлюк
5
Мусалов
16
Иличевич
18
Маевский
7
Бериша
10
Боли
9
Комбаров
22
Тен
22
Тен
9
Комбаров
44
Тишкин
22
Самодин
22
Самодин
44
Тишкин
17
Тигиев
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
17
Тигиев
16
Иличевич
6
Эбесилио
6
Эбесилио
16
Иличевич
10
Боли
28
Будковский
28
Будковский
10
Боли
Остались в запасе
Томь
Анжи
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
11
Рашид Магомедов
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
1
Давид Юрченко
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
2
Шандао
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Статистика матча Томь - Анжи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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