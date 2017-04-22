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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 22 апреля 2017
Локомотив
22.04.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
42'
А. Миранчук
54'
Д. Тарасов
56'
М. Фернандеш (П)
22'
Д. Бодул
61'
Д. Бодул (П)
89'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
89'
ГОЛ! 3:3!
С. Прокофьев
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Майкон
82'
Замена
Т. Михалик
️️️️
В. Чорлука
81'
Желтая карточка
Д. Тарасов
71'
70'
Замена
А. Гасилин
️️️️
М. Костюков
63'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
С. Баланович
61'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Бодул
56'
Желтая карточка
Д. Хомич
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Фернандеш
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
В. Чорлука
54'
46'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Комолов
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Ари
42'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бодул
Пас отдал
Р. Гиголаев
20'
Желтая карточка
Б. Идову
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
39
Ари
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Кверквелия
27
Денисов
23
Тарасов
6
Баринов
99
Фернандеш
59
Миранчук
11
Майкон
39
Ари
3-3-2-1-1
1
Хомич
30
Идову
3
Зайцев
6
Конде
11
Занев
5
Гол
23
Баланович
20
Комолов
13
Гиголаев
77
Костюков
10
Бодул
14
Чорлука
17
Михалик
17
Михалик
14
Чорлука
11
Майкон
39
Пейчинович
39
Пейчинович
11
Майкон
20
Комолов
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Комолов
77
Костюков
19
Гасилин
19
Гасилин
77
Костюков
23
Баланович
11
Прокофьев
11
Прокофьев
23
Баланович
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Остались в запасе
10
Давид Хурцидзе
АП
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
7
Антон Шиндер
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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