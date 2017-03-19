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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 19 марта 2017
Краснодар
19.03.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
81'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Стоцкий
80'
Желтая карточка
П. Аликин
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Классон
79'
67'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Д. Сысуев
61'
Замена
О. Ваньек
️️️️
К. Карп
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Р. Шишкин
58'
Замена
П. Мамаев
️️️️
И. Жигулев
46'
42'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
37'
Желтая карточка
А. Пуцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
3-3-2-1-1
88
Синицын
17
Калешин
14
Мартынович
4
Гранквист
49
Шишкин
77
Каборе
98
Петров
10
Перейра
10
Жигулев
7
Классон
14
Вандерсон
3-5-2
31
Беленов
33
Сухов
3
Аликин
15
Пуцко
27
Живоглядов
29
Пауревич
13
Засеев
55
Карп
89
Стоцкий
7
Фатай
8
Сысуев
10
Жигулев
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Жигулев
49
Шишкин
18
Газинский
18
Газинский
49
Шишкин
7
Классон
21
Лаборде
21
Лаборде
7
Классон
89
Стоцкий
57
Кротов
57
Кротов
89
Стоцкий
8
Сысуев
5
Йокич
5
Йокич
8
Сысуев
55
Карп
90
Ваньек
90
Ваньек
55
Карп
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Уфа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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