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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Крылья Советов
Уфа - Крылья Советов: обзор матча 11 марта 2017
Уфа
11.03.2017, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
6'
И. Пауревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Крылья Советов
86'
Замена
И. Визнович
️️️️
А. Гаджибеков
77'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Б. Йокич
️️️️
В. Кротов
77'
71'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
К. Фатай
️️️️
С. Игбун
65'
Замена
О. Ваньек
️️️️
К. Карп
60'
ГОЛ! 1:0!
И. Пауревич
Пас отдал
В. Кротов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
89
Стоцкий
3
Аликин
15
Пуцко
33
Сухов
13
Засеев
55
Карп
29
Пауревич
27
Живоглядов
57
Кротов
44
Игбун
3-3-2-1-1
1
Лория
30
Надсон
3
Гаджибеков
0
Таранов
23
Родич
44
Башкиров
33
Ятченко
22
Мияилович
11
Глеб
17
Зуев
8
Паскуато
57
Кротов
5
Йокич
5
Йокич
57
Кротов
55
Карп
90
Ваньек
90
Ваньек
55
Карп
44
Игбун
7
Фатай
7
Фатай
44
Игбун
3
Гаджибеков
98
Визнович
98
Визнович
3
Гаджибеков
44
Башкиров
11
Чочиев
11
Чочиев
44
Башкиров
Остались в запасе
Уфа
Крылья Советов
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Уфа - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Владимир Миневич (Смоленск)
Резервный судья:
Олег Соколов (Воронеж)
Инспектор:
Эдуард Малый (Волгоград)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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