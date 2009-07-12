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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 12 июля 2009
Локомотив
12.07.2009, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Томь
Замена
Н. Немет
️️️️
Г. Мазнов
Желтая карточка
Д. Мичков
Замена
В. Волков
️️️️
С. Корниленко
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Харитонов
Замена
А. Минченков
️️️️
Б. Джиби Фалл
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Фининьо
Замена
А. Гатагов
️️️️
Р. Кочиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
13
Фининьо
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
33
Валерий Климов
ЛЗ
26
Виктор Строев
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Сергей Скобляков
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Локомотив
0
Иван Левенец
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
11
Виталий Волков
АП
0
Норберт Немет
АП
3
Сергей Голяткин
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-2
1
Гилерме
23
Кузьмин
2
Родолфо
0
Сенников
55
Янбаев
13
Фининьо
19
Дуймович
88
Глушаков
30
Кочиш
24
Фалл
0
Сычев
4-4-2
35
Парейко
24
Смирнов
26
Строев
37
Йокич
33
Климов
55
Скобляков
12
Радосавлевич
66
Мичков
83
Харитонов
12
Корниленко
10
Мазнов
13
Фининьо
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
13
Фининьо
30
Кочиш
9
Гатагов
9
Гатагов
30
Кочиш
24
Фалл
10
Минченков
10
Минченков
24
Фалл
12
Корниленко
11
Волков
11
Волков
12
Корниленко
10
Мазнов
0
Немет
0
Немет
10
Мазнов
83
Харитонов
17
Дядюн
17
Дядюн
83
Харитонов
Остались в запасе
Локомотив
Томь
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
0
Иван Левенец
ВР
88
Руслан Камболов
ОП
0
Давид Муджири
ЦП
70
Шарлес
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
Статистика матча Локомотив - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
С. Пантелеев (Тула)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая)
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