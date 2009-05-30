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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Динамо
Томь - Динамо: обзор матча 30 мая 2009
Томь
30.05.2009, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
64'
С. Корниленко
73'
С. Корниленко (П)
9'
А. Кержаков
12'
Д. Комбаров
42'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Динамо
Желтая карточка
В. Катынсус
+3
+1
Желтая карточка
А. Кержаков
Замена
В. Волков
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
Й. Танасиевич
ГОЛ с пенальти! 2:3!
С. Корниленко
ГОЛ! 1:3!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Харитонов
Замена
А. Ропотан
️️️️
В. Свежов
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Климов
Замена
С. Скобляков
️️️️
В. Янотовский
ГОЛ! 0:3!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Денисов
12'
ГОЛ! 0:2!
Д. Комбаров
Пас отдал
К. Комбаров
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
(К)
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
4
Василий Янотовский
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
0
Норберт Немет
АП
33
Валерий Климов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
0
Денис Евсиков
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
11
Виталий Волков
АП
10
Горан Мазнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Наиль Замалиев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-1-1
35
Парейко
59
Иванов
37
Йокич
24
Смирнов
21
Катынсус
83
Харитонов
4
Янотовский
66
Мичков
33
Климов
0
Немет
12
Корниленко
4-5-1
30
Габулов
66
Танасиевич
6
Фернандес
71
Денисов
13
Гранат
9
Комбаров
6
Свежов
26
Уилкшир
25
Хохлов
23
Комбаров
11
Кержаков
4
Янотовский
55
Скобляков
55
Скобляков
4
Янотовский
59
Иванов
11
Волков
11
Волков
59
Иванов
33
Климов
17
Дядюн
17
Дядюн
33
Климов
6
Свежов
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Свежов
Остались в запасе
Томь
Динамо
16
Алексей Поляков
ВР
0
Денис Евсиков
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
0
Денис Евсиков
ПЗ
12
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Томь - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
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