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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Кубань (ЛФЛ)
Томь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 27 мая 2016
Томь
27.05.2016, пятница, 16:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
58'
Е. Башкиров
72'
В. Чуперка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
А. Солосин
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Букур
87'
Желтая карточка
А. Беленов
83'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Якуба
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Пугин
83'
74'
Замена
Г. Букур
️️️️
Аподи
ГОЛ! 2:0!
В. Чуперка
72'
Желтая карточка
А. Саная
60'
ГОЛ! 1:0!
Е. Башкиров
Пас отдал
А. Пугин
58'
Желтая карточка
М. Бордачев
45'
39'
Желтая карточка
Аподи
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Шарипов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
(К)
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
4-5-1
1
Солосин
26
Бордачев
25
Йиранек
26
Бендзь
11
Темников
17
Пугин
92
Чуперка
10
Кузнецов
73
Шарипов
32
Баженов
32
Саная
3-3-1-1
31
Беленов
28
Сантана
5
Армаш
2
Шандао
31
Зотов
8
Якуба
8
Бугаев
52
Лобкарев
10
Майрович
73
Шарипов
44
Башкиров
44
Башкиров
73
Шарипов
17
Пугин
32
Баляйкин
32
Баляйкин
17
Пугин
22
Аподи
11
Букур
11
Букур
22
Аподи
8
Якуба
13
Георгиевский
13
Георгиевский
8
Якуба
Остались в запасе
Томь
Кубань (ЛФЛ)
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Статистика матча Томь - Кубань (ЛФЛ)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Андрей Болотенков (Москва)
Резервный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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