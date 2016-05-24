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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Томь
Кубань (ЛФЛ) - Томь: обзор матча 24 мая 2016
Кубань (ЛФЛ)
24.05.2016, вторник, 19:45
Россия. Матчи за место в РПЛ
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Томь
18'
И. Армаш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Томь
Желтая карточка
Г. Букур
90'
+1
Замена
Г. Букур
️️️️
В. Лобкарев
90'
88'
Желтая карточка
А. Шарипов
Замена
С. Георгиевский
️️️️
М. Майрович
80'
79'
Желтая карточка
А. Солосин
48'
Желтая карточка
М. Йиранек
Желтая карточка
С. Манолев
41'
Желтая карточка
М. Майрович
29'
19'
Желтая карточка
А. Пугин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Армаш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
28
Фелипе Сантана
ОП
22
Аподи
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
32
Анзор Саная
(К)
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
11
Манолев
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
8
Якуба
28
Сантана
31
Зотов
22
Аподи
52
Лобкарев
10
Майрович
4-1-4-1
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
25
Йиранек
26
Бордачев
44
Башкиров
92
Чуперка
73
Шарипов
10
Кузнецов
17
Пугин
32
Саная
52
Лобкарев
11
Букур
11
Букур
52
Лобкарев
10
Майрович
13
Георгиевский
13
Георгиевский
10
Майрович
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Томь
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Томь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Данченко Валерий (Уфа)
Воронцов Алексей (Ярославль)
Резервный судья:
Москалев Владимир (Воронеж)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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