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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Испания
Хорватия - Испания: обзор матча 21 июня 2016
Хорватия
21.06.2016, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Испания
45'
Н. Калинич
87'
И. Перишич
7'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Испания
Замена
А. Крамарич
️️️️
И. Перишич
90'
+4
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Пьяца
90'
+2
Желтая карточка
И. Перишич
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Перишич
Пас отдал
Н. Калинич
87'
84'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Рог
82'
72'
Пенальти не реализован!
С. Рамос
Желтая карточка
Ш. Врсалько
70'
Желтая карточка
Д. Срна
70'
67'
Замена
А. Адурис
️️️️
А. Мората
60'
Замена
Бруно
️️️️
Нолито
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
И. Перишич
45'
Желтая карточка
М. Рог
29'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Дарио Срна
(К)
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЛВ
15
Марко Рог
ОП
19
Милан Бадель
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
22
Нолито
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ПП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Анте Чорич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Бруно
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Коке
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Субашич
2
Врсалько
5
Чорлука
16
Едвай
11
Срна
15
Рог
19
Бадель
7
Ракитич
20
Пьяца
14
Перишич
16
Калинич
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
16
Хуанфран
15
Рамос
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
10
Фабрегас
6
Иньеста
21
Сильва
22
Нолито
7
Мората
15
Рог
8
Ковачич
8
Ковачич
15
Рог
14
Перишич
9
Крамарич
9
Крамарич
14
Перишич
20
Пьяца
22
Чоп
22
Чоп
20
Пьяца
22
Нолито
19
Бруно
19
Бруно
22
Нолито
10
Фабрегас
10
Алькантара
10
Алькантара
10
Фабрегас
7
Мората
20
Адурис
20
Адурис
7
Мората
Остались в запасе
Хорватия
Испания
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Анте Чорич
АП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Анте Чорич
АП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
11
Педро
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Хорватия - Испания
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Где смотреть матч:
Первый канал
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