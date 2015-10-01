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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Скендербеу
Локомотив - Скендербеу: обзор матча 01 октября 2015
Локомотив
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Скендербеу
34'
У. Ниасс
73'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Скендербеу
87'
Замена
Г. Проньи
️️️️
П. Олаинка
Замена
П. Шкулетич
️️️️
У. Ниасс
81'
75'
Замена
Р. Арапи
️️️️
Л. Абази
ГОЛ! 2:0!
А. Самедов
73'
71'
Замена
Б. Шкемби
️️️️
Л. Латифи
Желтая карточка
А. Логашов
70'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
А. Коломейцев
66'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
46'
43'
Желтая карточка
Б. Бериша
ГОЛ! 1:0!
У. Ниасс
Пас отдал
Р. Янбаев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Скендербеу
1
Оргес Шехи
(К)
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
29
Бакари Нимага
ОП
88
Сабиен Лилай
ОП
77
Лиридон Латифи
ПП
14
Хамди Салихи
РФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
3
Ренато Арапи
ЦЗ
19
Тефик Османи
ЦЗ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
10
Бленди Шкемби
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
91
Венцислав Христов
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
39
Пейчинович
14
Чорлука
43
Логашов
23
Тарасов
11
Майкон
99
Фернандеш
18
Коломейцев
19
Самедов
14
Ниасс
4-2-1-2-1
1
Шехи
32
Вангели
32
Яшаника
33
Радас
23
Абази
29
Нимага
88
Лилай
77
Латифи
7
Бериша
99
Олаинка
14
Салихи
18
Коломейцев
88
Ндинга
88
Ндинга
18
Коломейцев
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
14
Ниасс
32
Шкулетич
32
Шкулетич
14
Ниасс
77
Латифи
10
Шкемби
10
Шкемби
77
Латифи
23
Абази
3
Арапи
3
Арапи
23
Абази
99
Олаинка
7
Проньи
7
Проньи
99
Олаинка
Остались в запасе
Локомотив
Скендербеу
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
Главный тренер
Игорь Черевченко
12
Эрион Ллапанжи
ВР
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
Остались в запасе
12
Эрион Ллапанжи
ВР
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
19
Тефик Османи
ЦЗ
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мирел Йоса
Статистика матча Локомотив - Скендербеу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Помощники судьи:
Данни Красиков (Израиль) Нисан Давиди (Израиль)
Дополнительные помощники:
Лиран Лиани (Израиль) Даниэль Бар-Натан (Израиль)
Резервный судья:
Двир Шимон (Израиль)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD, Россия 2
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