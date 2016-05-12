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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 12 мая 2016
Урал
12.05.2016, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
39'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
С. Песьяков
86'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
Замена
А. Ставпец
️️️️
С. Гогниев
85'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Данцев
81'
76'
Замена
А. Зотов
️️️️
Джано
74'
Желтая карточка
Ромуло
70'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Д. Коробов
️️️️
Ч. Лунгу
64'
61'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
32'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
М. Меркулов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
3
Михаил Меркулов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-3-1
12
Заболотный
7
Данцев
14
Мартынович
3
Меркулов
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
7
Рязанцев
41
Сапета
2
Гогниев
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
2
Кутепов
92
Брызгалов
16
Боккетти
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
7
Джано
10
Промес
29
Зе Луиш
10
Лунгу
7
Коробов
7
Коробов
10
Лунгу
2
Гогниев
16
Ставпец
16
Ставпец
2
Гогниев
7
Данцев
10
Манучарян
10
Манучарян
7
Данцев
34
Макеев
23
Комбаров
23
Комбаров
34
Макеев
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
7
Джано
21
Зотов
21
Зотов
7
Джано
Остались в запасе
Урал
Спартак
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Артем Ребров
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Урал - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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