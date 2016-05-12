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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 12 мая 2016
Ахмат
12.05.2016, четверг, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
14'
М. Рыбус
34'
А. Мбенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
90'
+3
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
М. Рыбус
90'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
88'
Желтая карточка
А. Мбенг
83'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Айссати
77'
Травма
А. Семенов
75'
68'
Желтая карточка
С. Баланович
66'
Желтая карточка
Н. Зайцев
63'
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Я. Гол
51'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Б. Дайк
46'
Замена
А. Прудников
️️️️
О. Мищенко
Желтая карточка
О. Иванов
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Мбенг
Пас отдал
О. Иванов
34'
ГОЛ! 1:0!
М. Рыбус
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
36
Александр Панцырев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
31
Рыбус
3
Плиев
13
Семенов
40
Уциев
21
Адилсон
14
Айссати
22
Пирис
19
Иванов
14
Кузяев
11
Мбенг
3-3-2-1
57
Селихов
3
Зайцев
14
Джикия
91
Бутко
30
Идову
5
Гол
11
Занев
99
Мищенко
8
Шаваев
10
Дайк
31
Рыбус
37
Грозав
37
Грозав
31
Рыбус
14
Айссати
10
Лебеденко
10
Лебеденко
14
Айссати
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
5
Гол
13
Гиголаев
13
Гиголаев
5
Гол
10
Дайк
71
Дзахов
71
Дзахов
10
Дайк
99
Мищенко
89
Прудников
89
Прудников
99
Мищенко
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Кану
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
36
Александр Панцырев
ЦП
1
Роман Герус
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Дмитрий Мосякин (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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