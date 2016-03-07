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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 07 марта 2016
Анжи
07.03.2016, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
4'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
80'
Замена
А. Шаваев
️️️️
П. Комолов
72'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Г. Пеев
64'
Желтая карточка
С. Баланович
Замена
Б. Бериша
️️️️
Б. Хадарцев
60'
Желтая карточка
Я. Боли
30'
10'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Ф. Огуде
9'
Травма
Ф. Огуде
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Пас отдал
П. Занев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЛЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
10
Янник Боли
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
8
Фегор Огуде
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
99
Олег Мищенко
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
13
Тагирбеков
4
Лазич
2
Жиров
6
Менса
18
Маевский
78
Максимов
6
Эбесилио
10
Боли
10
Хадарцев
99
Абдулавов
3-4-2-1
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
21
Белоруков
91
Бутко
8
Огуде
5
Гол
23
Баланович
7
Пеев
20
Комолов
89
Прудников
10
Хадарцев
7
Бериша
7
Бериша
10
Хадарцев
8
Огуде
14
Джикия
14
Джикия
8
Огуде
7
Пеев
32
Йовичич
32
Йовичич
7
Пеев
20
Комолов
8
Шаваев
8
Шаваев
20
Комолов
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
99
Олег Мищенко
ЦП
21
Анене Чума
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Брайт Дайк
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Николай Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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