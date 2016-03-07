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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 07 марта 2016
Урал
07.03.2016, понедельник, 14:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
63'
Г. Асеведо
59'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
89'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Ташаев
Замена
️️️️
Д. Коробов
89'
79'
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
Г. Асеведо
74'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
С. Гогниев
71'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Ставпец
64'
ГОЛ! 1:1!
Г. Асеведо
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Желтая карточка
А. Ставпец
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Александр Данцев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ОП
9
Фатош Бечирай
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
92
Максим Обольский
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
30
Асеведо
41
Сапета
7
Коробов
16
Ставпец
2
Гогниев
4-2-1-2-1
1
Шунин
34
Козлов
15
Губочан
38
Ещенко
27
Живоглядов
21
Драгун
9
Бечирай
47
Зобнин
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
2
Гогниев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
2
Гогниев
16
Ставпец
10
Манучарян
10
Манучарян
16
Ставпец
88
Ташаев
77
Катрич
77
Катрич
88
Ташаев
Остались в запасе
Урал
Динамо
9
Дмитрий Билоног
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
92
Максим Обольский
ЦФ
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Урал - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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