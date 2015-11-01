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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 01 ноября 2015
Спартак
01.11.2015, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Урал
79'
Г. Асеведо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
82'
Вторая желтая
Г. Асеведо
81'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
В. Подберезкин
79'
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
70'
Желтая карточка
В. Хозин
66'
Замена
А. Новиков
️️️️
А. Мартынович
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Д. Давыдов
62'
Желтая карточка
Р. Широков
60'
Замена
З. Луиш
️️️️
А. Зуев
46'
42'
Желтая карточка
Г. Асеведо
Желтая карточка
В. Гранат
40'
Желтая карточка
С. Таски
34'
Замена
А. Зотов
️️️️
Д. Глушаков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эдгар Манучарян
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
2
Кутепов
35
Таски
13
Гранат
18
Паршивлюк
15
Широков
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
17
Зуев
88
Давыдов
4-2-3-1
99
Арапов
14
Мартынович
2
Хозин
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
10
Манучарян
92
Подберезкин
41
Сапета
30
Асеведо
10
Лунгу
88
Глушаков
21
Зотов
21
Зотов
88
Глушаков
88
Давыдов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
88
Давыдов
17
Зуев
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
17
Зуев
14
Мартынович
15
Новиков
15
Новиков
14
Мартынович
92
Подберезкин
99
Ярошенко
99
Ярошенко
92
Подберезкин
Остались в запасе
Спартак
Урал
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
51
Евгений Жариков
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Спартак - Урал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Захаров (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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